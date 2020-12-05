В Минспорта попросили World Athletics о скорейшей очной встрече Коу и главы ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство обратилось в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой скорее организовать встречу главы организации Себастьяна Коу с новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым.
В Минспорта попросили World Athletics о скорейшей очной встрече Коу и главы ВФЛА
  • Reuters

«Мы обратились в World Athletics для того, чтобы как можно скорее состоялась очная встреча Петра Иванова и Себастьяна Коу, нужно очное общение и определение точек согласия», — сказал Матыцин в эфире «Матч! Страна».

Он также выразил уверенность, что совместными усилиями удастся решить вопрос о восстановлении прав россиян участвовать в международных соревнованиях.

«Первый этап — под нейтральным статусом. И, конечно же, это позволит автоматически нашим легкоатлетам участвовать в Олимпийских играх. Если Игры состоятся, на что мы тоже очень надеемся. Вопрос о допуске спортсменов вполне в компетенции экспертной комиссии Андерсена. Все перспективы для этого есть, и мы готовы реализовать план мероприятий, который до 1 марта должен быть одобрен», — добавил Матыцин.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также приостановлена выдача и временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что в Минспорта России негативно отнеслись к принятию акта Родченкова.

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