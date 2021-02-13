В World Athletics оценили работу Иванова на посту президента ВФЛА

World Athletics считает, что Пётр Иванов провёл хорошую работу на посту президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«World Athletics стремится строго соблюдать букву и дух решения CAS, в результате чего господин Иванов ушёл с поста президента ВФЛА и из президиума организации. Это включает в себя отказ от всех обязанностей и должностей в любых структурах управления, правлении или попечительском совете. Мы благодарны господину Иванову за работу, которую он провёл со своей командой и нашими международными экспертами по плану восстановления ВФЛА, и уверены, что эта хорошая работа будет продолжена», — говорится в сообщении World Athletics, текст которого приводит ТАСС.

Иванов покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому он входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что Пахноцкая отреагировала на уход Иванова с поста главы ВФЛА.