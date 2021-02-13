В World Athletics оценили работу Иванова на посту президента ВФЛА

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World Athletics считает, что Пётр Иванов провёл хорошую работу на посту президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В World Athletics оценили работу Иванова на посту президента ВФЛА
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«World Athletics стремится строго соблюдать букву и дух решения CAS, в результате чего господин Иванов ушёл с поста президента ВФЛА и из президиума организации. Это включает в себя отказ от всех обязанностей и должностей в любых структурах управления, правлении или попечительском совете. Мы благодарны господину Иванову за работу, которую он провёл со своей командой и нашими международными экспертами по плану восстановления ВФЛА, и уверены, что эта хорошая работа будет продолжена», — говорится в сообщении World Athletics, текст которого приводит ТАСС.

Иванов покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому он входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что Пахноцкая отреагировала на уход Иванова с поста главы ВФЛА.

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