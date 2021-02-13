Пахноцкая отреагировала на уход Иванова с поста главы ВФЛА

Бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает, что уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) никак не отразится на сотрудничестве с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Временный уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики никак не отразится как на работе международных экспертов, так и на взаимодействии рабочей группы World Athletics с ВФЛА. Ирина Привалова уже выразила готовность продолжать и поддерживать ту же динамику, которая была заложена прежним руководителем. Решение Петра Валерьевича единственно верное и легитимное в данной ситуации», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020-го на четыре года. Согласно решению CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Иванов входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет. Таким образом, он покинул свою должность, но вернётся к работе через два года.

Ранее исполняющая обязанности главы ВФЛА заявила, что организация продолжит эффективное сотрудничество с World Athletics.