Пахноцкая отреагировала на уход Иванова с поста главы ВФЛА

Короткая ссылка
Бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает, что уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) никак не отразится на сотрудничестве с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
Пахноцкая отреагировала на уход Иванова с поста главы ВФЛА
  • РИА Новости

«Временный уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики никак не отразится как на работе международных экспертов, так и на взаимодействии рабочей группы World Athletics с ВФЛА. Ирина Привалова уже выразила готовность продолжать и поддерживать ту же динамику, которая была заложена прежним руководителем. Решение Петра Валерьевича единственно верное и легитимное в данной ситуации», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020-го на четыре года. Согласно решению CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Иванов входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет. Таким образом, он покинул свою должность, но вернётся к работе через два года.

Ранее исполняющая обязанности главы ВФЛА заявила, что организация продолжит эффективное сотрудничество с World Athletics.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить