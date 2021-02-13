Привалова заявила, что ВФЛА продолжит эффективное сотрудничество с World Athletics

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала уход Петра Иванова с поста главы организации.
Привалова заявила, что ВФЛА продолжит эффективное сотрудничество с World Athletics
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я понимала, что, скорее всего, так и будет. Я готова занять пост, буду продолжать выбранный курс, сотрудничать с рабочей группой, надеюсь, что у нас всё получится», — цитирует Привалову ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент ВФЛА находится в более хорошем состоянии, чем год назад. По её словам, наметились позитивные шаги и есть надежда на восстановление в World Athletics.

«У меня есть контакты и с рабочей группой, и с экспертами. Контакт хороший. Надеюсь, что он продолжится и работа будет плодотворная», — добавила Привалова.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020-го на четыре года. Согласно решению CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Иванов входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет. Таким образом, он покинул свою должность, но вернётся к работе через два года.

Ранее в Минспорте выразили надежду, что уход Иванова не повлияет на восстановление ВФЛА в World Athletics.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить