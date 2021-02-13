Привалова заявила, что ВФЛА продолжит эффективное сотрудничество с World Athletics

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала уход Петра Иванова с поста главы организации.

«Я понимала, что, скорее всего, так и будет. Я готова занять пост, буду продолжать выбранный курс, сотрудничать с рабочей группой, надеюсь, что у нас всё получится», — цитирует Привалову ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент ВФЛА находится в более хорошем состоянии, чем год назад. По её словам, наметились позитивные шаги и есть надежда на восстановление в World Athletics.

«У меня есть контакты и с рабочей группой, и с экспертами. Контакт хороший. Надеюсь, что он продолжится и работа будет плодотворная», — добавила Привалова.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020-го на четыре года. Согласно решению CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Иванов входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет. Таким образом, он покинул свою должность, но вернётся к работе через два года.

Ранее в Минспорте выразили надежду, что уход Иванова не повлияет на восстановление ВФЛА в World Athletics.