В Минспорте надеются, что уход Иванова не повлияет на восстановление ВФЛА в World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Иванов не покинул свой пост, он временно приостановил своё участие в работе исполнительных органов. Надеюсь, что это никоим образом не скажется на работе самой федерации, программе развития атлетики, взаимодействии с World Athletics и восстановлении ВФЛА в World Athletics», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он отметил, что глава World Athletics Себастьян Коу конструктивно относится к работе Петра Иванова на посту, а сам российский функционер будет продолжать помогать ВФЛА в том качестве, в котором сможет.

«Эффективность работы ВФЛА не снизится», — добавил Матыцин.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020-го на четыре года. Согласно решению CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Иванов входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет.

Ранее в ВФЛА объяснили сложение с Иванова полномочий главы организации.