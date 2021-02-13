В ВФЛА объяснили сложение с Иванова полномочий главы организации

Стала известна причина ухода с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петра Иванова.

Как сообщается на сайте ВФЛА, это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Согласно решению CAS по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Иванов входит в список лиц, которым запрещено работать на подобных должностях в течение двух лет.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020-го на четыре года. Таким образом, как отмечает ВФЛА, он вернётся к работе в должности после окончания срока ограничений, которые были установлены 17 декабря 2020 года.

На период отстранения Иванова исполнять обязанности главы ВФЛА будет вице-президент организации Ирина Привалова.

Ранее сообщалось, что Иванов покинул пост главы ВФЛА.