Глава ВФЛА Иванов: я точно понимаю, что нужно делать

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов заявил, что имеет полное понимание того, как вывести российскую лёгкую атлетику из кризиса.

«Преждевременно давать какие-то оценки, но я могу сказать, что точно понимаю, что нужно делать. Мы точно определились с нашими будущими планами и понимаем, как их реализовывать, куда нам двигаться дальше. Это важно. Потому что первый месяц работы больше был посвящён формированию команды, наших планов и анализу той ситуации, в которой мы сегодня находимся», — приводит слова Иванова ТАСС.

Он отметил, что ВФЛА сделает всё от неё зависящее, чтобы российские нейтральные спортсмены смогли поехать на ближайшие соревнования зимнего сезона.

«Но давать какие-то обещания сейчас я не буду», — добавил глава ВФЛА.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Ласицкене встретилась с новым главой ВФЛА.