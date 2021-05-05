Легкоатлет Шубенков отправил заявку на получение нейтрального статуса

Российский легкоатлет Сергей Шубенков направил заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса.

«Сергей Шубенков отправил в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса», — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Павла Воронкова.

18 марта совет World Athletics вернул российским легкоатлетам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им надо получить нейтральный статус. Выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что четырёх российских легкоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.