Четырёх российских легкоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила четырёх российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Четырёх российских легкоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт организации, World Athletics допустила к соревнованиям в нейтральном статусе Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову, Аксану Гатауллину и Илью Иванюка.

Напомним, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) находится под санкциями с ноября 2015 года после допингового скандала. Российские спортсмены допускаются к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса.

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