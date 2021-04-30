Четырёх российских легкоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт организации, World Athletics допустила к соревнованиям в нейтральном статусе Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову, Аксану Гатауллину и Илью Иванюка.
Напомним, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) находится под санкциями с ноября 2015 года после допингового скандала. Российские спортсмены допускаются к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса.