Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио.

По словам менеджера Ласицкене Ольги Назаровой, которые передаёт ТАСС, к самой заявке были приложены все необходимые документы и письма, а также была проведена необходимая оплата.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных стартах под своим флагом. С ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР.