Российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР

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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские легкоатлеты имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Токио наравне со всей национальной олимпийской командой.
Российские легкоатлеты смогут выступать на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР
  • Reuters

«На Олимпийских играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами олимпийской команды своего национального олимпийского комитета. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора», — приводит ТАСС, слова представителя МОК

Согласно решению исполкома World Athletics от 18 марта, в 2021 году нейтральный статус для выступлений на крупных международных стартах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира (в том числе и молодёжные), смогут получить не более десяти российских легкоатлетов без права замены.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что ОКР обратился в МОК для утверждения музыки Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ.

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