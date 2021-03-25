ОКР обратился в МОК для утверждения музыки Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ
- РИА Новости
«Мы провели дополнительные консультации, в том числе и с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения данной композиции», — цитирует ТАСС Позднякова.
Согласно вердикту Международного арбитражного суда в Лозанне от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены обязаны выступать без национальных флага и гимна.
Ранее Матыцин сообщил, что гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского.