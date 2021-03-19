Матыцин сообщил, что гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) предложил вместо национального гимна на летней Олимпиаде в Токио музыку из Первого концерта композитора Петра Ильича Чайковского.

«Вопрос — в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

По решению Спортивного арбитражного суда отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна России.

Ранее Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к восстановлению ВФЛА.