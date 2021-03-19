Матыцин сообщил, что гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского
- РИА Новости
«Вопрос — в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
По решению Спортивного арбитражного суда отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна России.
Ранее Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к восстановлению ВФЛА.