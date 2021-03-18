Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к восстановлению ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.
Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к восстановлению ВФЛА
  • globallookpress.com

«Это важный шаг на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в World Athletics. Уверен, что ВФЛА продолжит следовать главному курсу — формированию в российской лёгкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу. Тогда мы все вместе сможем добиться нашей ключевой цели — чтобы Россия полноценно вернулась в мировую легкоатлетическую семью, а наши спортсмены смогли выступать на международных соревнованиях без ограничений», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее стало известно, сколько российских легкоатлетов смогут получить нейтральный статус в 2021 году.

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