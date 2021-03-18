Стало известно, сколько российских легкоатлетов смогут получить нейтральный статус в 2021 году

Совет World Athletics принял решение, что право выступать в нейтральном статусе на крупных международных стартах в 2021 году получат не более десяти российских легкоатлетов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз World Athletics, в 2021 году нейтральный статус для выступлений на крупных международных стартах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, в том числе и молодёжные, смогут получить не более десяти спортсменов без права замены.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что в World Athletics прокомментировали возобновление выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам.