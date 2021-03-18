В World Athletics прокомментировали возобновление выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам

Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен прокомментировал решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

«В моём отчёте совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться. Этот план — лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы», — приводит слова Андерсена Inside the Games.

Он отметил, что президент World Athletics Себастьян Коу призвал рабочую группу внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы.

«Программа выдачи нейтрального статуса будет зависеть от того, как ВФЛА будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утверждённых для Олимпийских игр», — добавил Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее стало известно, что World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.