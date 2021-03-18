В World Athletics прокомментировали возобновление выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам

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Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен прокомментировал решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.
В World Athletics прокомментировали возобновление выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам
  • РИА Новости

«В моём отчёте совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться. Этот план — лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы», — приводит слова Андерсена Inside the Games.

Он отметил, что президент World Athletics Себастьян Коу призвал рабочую группу внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы.

«Программа выдачи нейтрального статуса  будет зависеть от того, как ВФЛА будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утверждённых для Олимпийских игр», — добавил Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее стало известно, что World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

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