World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам

Совет World Athletics принял решение возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

По словам президента рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, которые передаёт Inside the Games, разрешения смогут получить только те спортсмены, которые в прошлом не нарушали антидопинговые правила.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что дело легкоатлета Лысенко было передано в CAS.