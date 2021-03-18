World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам
- РИА Новости
По словам президента рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, которые передаёт Inside the Games, разрешения смогут получить только те спортсмены, которые в прошлом не нарушали антидопинговые правила.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее сообщалось, что дело легкоатлета Лысенко было передано в CAS.