Дело легкоатлета Лысенко передано в CAS

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Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) передал дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Дело легкоатлета Лысенко передано в CAS
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба AIU.

До этого дело российского легкоатлета рассматривалось дисциплинарным трибуналом в Лондоне.

23-летний Лысенко был временно отстранён World Athletics от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. В ноябре 2019 года AIU отстранил экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина по обвинению в пособничестве Лысенко при попытке сокрытия нарушений и, в частности, в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Ранее стало известно, что Шляхтин дисквалифицирован на четыре года.

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