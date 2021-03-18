Дело легкоатлета Лысенко передано в CAS

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) передал дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Об этом сообщает пресс-служба AIU.

До этого дело российского легкоатлета рассматривалось дисциплинарным трибуналом в Лондоне.

23-летний Лысенко был временно отстранён World Athletics от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. В ноябре 2019 года AIU отстранил экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина по обвинению в пособничестве Лысенко при попытке сокрытия нарушений и, в частности, в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Ранее стало известно, что Шляхтин дисквалифицирован на четыре года.