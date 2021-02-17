Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на четыре года
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Как сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit, четырёхлетнюю дисквалификацию также получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова и глава Федерации лёгкой атлетики Московской области Артур Карамян.
Их признали виновными в фальсификации документов и отказе сотрудничать со следствием.
Дисквалификация будет действовать с 21 ноября 2019 года.
Ранее в ВФЛА объяснили сложение с Иванова полномочий главы организации.