Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина на четыре года по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Как сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit, четырёхлетнюю дисквалификацию также получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова и глава Федерации лёгкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Их признали виновными в фальсификации документов и отказе сотрудничать со следствием.

Дисквалификация будет действовать с 21 ноября 2019 года.

Ранее в ВФЛА объяснили сложение с Иванова полномочий главы организации.