Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

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Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина на четыре года по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на четыре года
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Как сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit, четырёхлетнюю дисквалификацию также получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова и глава Федерации лёгкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Их признали виновными в фальсификации документов и отказе сотрудничать со следствием.

Дисквалификация будет действовать с 21 ноября 2019 года.

Ранее в ВФЛА объяснили сложение с Иванова полномочий главы организации.

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