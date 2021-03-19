«Нет права на ошибку»: как в России отреагировали на решение World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов

Совет World Athletics принял решение возобновить выдачу нейтральных статусов российским спортсменам. В крупнейших соревнованиях 2021 года смогут принять участие до 10 легкоатлетов из России. Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова отметила, что это «большой шаг вперёд». При этом менеджер барьериста Сергея Шубенкова Павел Воронков подчеркнул, что пока неизвестно, кто из атлетов получит допуск.

Впервые за длительное время в ситуации вокруг российской лёгкой атлетики наметился долгожданный прогресс. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение возобновить выдачу нейтральных статусов отечественным спортсменам. Допуск до крупнейших соревнований 2021 года, включая Олимпийские игры, чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам и молодёжный чемпионат Европы, получат 10 человек без права замены.

При этом международная ассоциация оставила за собой право прекратить выдачу нейтральных статусов в том случае, если кто-либо из допущенных атлетов нарушит антидопинговые правила, или российская сторона не будет следовать предоставленному плану восстановления.

Несмотря на ограничения, в России положительно восприняли решение World Athletics. В то же время многие подчеркнули, что этот шаг — не повод прекращать работу над улучшением репутации организации.

«Несмотря на то, что сделано уже много, вся основная работа ждёт федерацию впереди. Да, сегодня было принято очень важное решение, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Полное восстановление ВФЛА в международных правах будет возможно только в случае полного выполнения принятого стратегического плана», — цитирует независимого эксперта World Athletics Маргариту Пахноцкую ТАСС.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова призналась, что решение World Athletics не стало для неё сюрпризом. Она поблагодарила за проделанную работу комиссию по восстановлению, а также Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР).

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«Конечно, выбор 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх и чемпионате Европы среди молодёжи будет очень непростым для нас, но всё равно это большой шаг вперёд, и мы должны это понимать. У нас нет права на ошибку, нужно чётко и планомерно выполнять план восстановления», — заявила Привалова.

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал допуск до международных стартов важным шагом на пути к восстановлению членства федерации.

«Уверен, что ВФЛА продолжит следовать главному курсу — формированию в российской лёгкой атлетике культуры нулевой терпимости к допингу. Тогда мы все вместе сможем добиться нашей ключевой цели — чтобы Россия полноценно вернулась в мировую легкоатлетическую семью, а наши спортсмены смогли выступать на международных соревнованиях без ограничений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что решение даёт повод для оптимизма.

«Очевидно, что ещё очень многое предстоит сделать для возвращения ВФЛА в международное легкоатлетическое сообщество в рамках выполнения дорожной карты и плана по восстановлению, но динамика на данный момент позитивная, что дает повод для определённого оптимизма. Наш абсолютный приоритет — и ОКР, и ВФЛА — в том, чтобы последовательно отстаивать интересы спортсменов, защищать их права», — подчеркнул Поздняков.

Успехи ВФЛА отметили и в Госдуме РФ. По мнению члена комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищёва, важную роль здесь сыграло предыдущее руководство организации во главе с Петром Ивановым. В феврале нынешнего года тот был вынужден временно покинуть свой пост в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

«Порадуемся за спортсменов, которых допустят на Игры, хотя ущемление нашей команды чувствуется во всём. На Олимпиадах она всегда исчислялась десятками спортсменов, сейчас нас почему-то кто-то ограничивает… Без диалога с мировой федерацией ничего не получится. Надо разговаривать, двигаться вперёд и снимать проблему за проблемой. Ну и решать внутренние проблемы, которых у нас немало», — добавил Свищёв.

Но с наибольшим энтузиазмом решение World Athletics восприняли сами спортсмены, последний раз принимавшие участие в международных соревнованиях больше года назад. Так, прыгун в высоту Михаил Акименко признался, что ему сложно описать эмоции, которые он испытал, узнав эту новость.

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«Мы очень долго ждали момента, когда нам разрешат выступать на международных стартах, были как голодные звери, которых держали в клетке. А когда их в конце концов выпускают, то они сразу бросаются искать добычу. Я сейчас как тот зверь, который, получив свободу, намерен рвать всех», — отреагировал Акименко.

При этом неизвестно, кто войдёт в число 10 легкоатлетов, которые будут представлять Россию на крупнейших соревнованиях. Менеджер чемпиона мира 2015 года по бегу с барьерами Сергея Шубенкова Павел Воронков заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). По его словам, на данный момент они не получали никаких инструкций от World Athletics.

«Считаю, что Шубенков имеет право это сделать. Но чтобы уверенно об этом утверждать, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Думаю, подача снова будет в индивидуальном порядке, как это было всегда. От World Athletics присылали определённую форму, она заполнялась каждым спортсменом самостоятельно, прикладывалось письмо поддержки от ВФЛА, и отправлялось в World Athletics… Но решение принимаем не мы и даже не наша федерация, поэтому давайте немного подождём», — цитирует Воронкова РИА Новости.

ВФЛА лишилась международного статуса в 2015 году. В конце 2019-го было принято решение приостановить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам в связи с разгоревшимся скандалом вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко и причастности к нему руководства российской организации.

1 марта нынешнего года был утверждён новый план по восстановлению ВФЛА, в разработке которого принимали участие международные эксперты. В World Athletics подчеркнули, что дальнейшая судьба федерации, а также допуск спортсменов до международных турниров в 2022 году будет зависеть от строго соблюдения дорожной карты.