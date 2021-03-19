Свищев считает, что решение World Athletics является достижением предыдущего главы ВФЛА

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

«Порадуемся за спортсменов, которых допустят на Игры, хотя ущемление нашей команды чувствуется во всём. Наша команда на Играх всегда исчислялась десятками спортсменов, сейчас нас почему-то кто-то ограничивает», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что такое решение World Athletics является достижением новой команды в руководстве Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая пришла вместе с Петром Ивановым.

«Без диалога с мировой федерацией ничего не получится. Надо разговаривать, двигаться вперёд и снимать проблему за проблемой. Ну и решать внутренние проблемы, которых у нас немало», — добавил Свищёв.

Иванов был вынужден оставить свой пост главы ВФЛА спустя 75 дней после назначения из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в национальных международных спортивных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов.