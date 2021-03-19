Свищев считает, что решение World Athletics является достижением предыдущего главы ВФЛА
- РИА Новости
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«Порадуемся за спортсменов, которых допустят на Игры, хотя ущемление нашей команды чувствуется во всём. Наша команда на Играх всегда исчислялась десятками спортсменов, сейчас нас почему-то кто-то ограничивает», — приводит слова Свищёва ТАСС.
Он отметил, что такое решение World Athletics является достижением новой команды в руководстве Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая пришла вместе с Петром Ивановым.
«Без диалога с мировой федерацией ничего не получится. Надо разговаривать, двигаться вперёд и снимать проблему за проблемой. Ну и решать внутренние проблемы, которых у нас немало», — добавил Свищёв.
Иванов был вынужден оставить свой пост главы ВФЛА спустя 75 дней после назначения из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в национальных международных спортивных федерациях до 16 декабря 2022 года.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов.