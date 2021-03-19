Стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов

World Athletics огласила условия, за нарушение которых у российских легкоатлетов может быть отозвано право на выступление в нейтральном статусе.

Как сообщает пресс-служба World Athletics, выдача нейтральных статусов может быть снова остановлена, если рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщит, что не достигается должный прогресс в реализации ключевых показателей эффективности, изложенных в дорожной карте, а также в случае если какой-либо из десяти спортсменов, назначенных для участия в качестве нейтрального атлета в Олимпийских играх и прочих соревнованиях, совершит нарушение антидопинговых правил.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к восстановлению ВФЛА.