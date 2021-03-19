Привалова — о возобновлении выдачи нейтральных статусов: у нас нет права на ошибку

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

«Возобновление нейтрального статуса российским спортсменам — это серьёзное достижение нашей команды, которая вместе с международными экспертами много работала над планом восстановления и дорожной картой. Я благодарю за помощь Министерство спорта, без поддержки которого сегодняшнее решение не могло состояться. Также не могу не отметить поддержку Олимпийского комитета России. Конечно выбор 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх и чемпионате Европы среди молодёжи будет очень непростым для нас, но всё равно это большой шаг вперёд и мы должны понимать это. У нас нет права на ошибку, мы должны чётко и планомерно выполнять план восстановления», — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов.