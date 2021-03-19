Привалова — о возобновлении выдачи нейтральных статусов: у нас нет права на ошибку

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.
Привалова — о возобновлении выдачи нейтральных статусов: у нас нет права на ошибку
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Возобновление нейтрального статуса российским спортсменам — это серьёзное достижение нашей команды, которая вместе с международными экспертами много работала над планом восстановления и дорожной картой. Я благодарю за помощь Министерство спорта, без поддержки которого сегодняшнее решение не могло состояться. Также не могу не отметить поддержку Олимпийского комитета России. Конечно выбор 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх и чемпионате Европы среди молодёжи будет очень непростым для нас, но всё равно это большой шаг вперёд и мы должны понимать это. У нас нет права на ошибку, мы должны чётко и планомерно выполнять план восстановления», — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов.

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