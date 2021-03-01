World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах

Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении.