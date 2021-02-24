Российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении

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Российские легкоатлеты не смогли получить нейтральный статус, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате Европы в помещении 2021 года в польском Торуне.
Российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), организация сделала всё возможное для участия чистых спортсменов в соревнованиях, но возможность присвоения россиянам нейтрального статуса будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17 марта.

В связи с этим российские атлеты точно не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдёт с 5 по 7 марта.

«Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года.

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