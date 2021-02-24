Российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), организация сделала всё возможное для участия чистых спортсменов в соревнованиях, но возможность присвоения россиянам нейтрального статуса будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17 марта.
В связи с этим российские атлеты точно не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдёт с 5 по 7 марта.
«Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что экс-глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года.