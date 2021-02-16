Победы Ласицкене и Сидоровой и два золота семьи Макаренко: как стартовал зимний ЧР по лёгкой атлетике

В Москве стартовал чемпионат России в помещении по лёгкой атлетике. Главными событиями первого соревновательного дня стали ожидаемые победы Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой, которые не оставили шансов соперницам в прыжках в длину и прыжках с шестом соответственно. В беге на 60 м у женщин и 60 м с барьерами у мужчин золотые награды взяли Кристина и Артём Макаренко. Министр спорта Олег Матыцин выразил надежду, что отечественные легкоатлеты смогут в нейтральном статусе принять участие в зимнем первенстве Европы, которое пройдёт в начале марта.

«Не вижу никаких предпосылок к тому, что мы примем участие в чемпионате Европы»

Чемпионат России в помещении рассматривался спортсменами через призму участия в зимнем первенстве континента, которое пройдёт с 5 по 7 марта в польском Торуне. При этом до сих пор неясно, получат ли отечественные легкоатлеты возможность выступить на турнире в нейтральном статусе. Непонятно и то, как скажется на диалоге ВФЛА с World Athletics временный уход в отставку главы национальной федерации Петра Иванова. Так или иначе, спортсмены в московском ЛФК ЦСКА стремились показать наиболее высокий результат.

Разумеется, главными звёздами соревнований стали действующие чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Прыгунья в высоту вовсе осталась в столице практически без конкуренции из-за травмы опытной Анны Чичеровой. В результате одержать седьмую победу в карьере на зимнем чемпионате страны спортсменке не помешала даже лёгкая простуда.

Золото Ласицкене гарантировала себе уже благодаря удачному прыжку на 194 см. Взять эту высоту не смогла ни Кристина Королёва, ни Мария Кочанова. Далее Мария установила планку на двухметровой отсечке. Этот результат является для неё лучшим за последние месяцы. Но преодолеть её трёхкратная чемпионка планеты так и не смогла, чем осталась очень недовольна.

«После таких прыжков хочется разбить всё и всех. Ходить и убивать. У меня есть чувство, что могу прыгать выше, это огромная работа над тем, что я должна забыть, кто я, какие у меня титулы. Должна работать над своей техникой, над своей головой. Без конкуренции сложно подниматься высоко», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».

А Сидорова одержала уверенную победу в прыжках с шестом. Для неё она восьмая в карьере на чемпионатах России в помещении. Как и в случае с Ласицкене, достойных соперниц у 29-летней спортсменки не оказалось и близко.

Пока более молодые участницы старались «разобраться» с совсем скромными отметками, Анжелика установила планку на высоте 4,55 м и со второй попытки преодолела её. Повторилась ситуация и на 4,75 м. Далее обладательница золотой награды попыталась улучшить лучший результат сезона в мире (4,88), принадлежащий американке Сэнди Моррис, сразу на 2 см, но потерпела неудачу.

«Соперничество за результат сезона в мире хоть как-то добавляет мотивации, есть какие-то ориентиры. Раз заканчиваем сезон без крупного старта, нужно хотя бы понять, где находишься. Постараюсь на фестивале прыжков прыгнуть получше, чтобы закончить сезон повыше», — пообещала спортсменка.

Интересно, что мнение двух главных звёзд сборной касательно участия российских спортсменов на чемпионате Европы в помещении разделились. Ласицкене настроена оптимистично и готова к поездке в Торунь. А вот Сидорова не слишком верит в положительное развитие событий.

«Разве кто-то ещё сохраняет надежду, что мы поедем на Европу? Может быть, я не в курсе каких-то событий, но, если честно, не вижу никаких предпосылок к тому, что мы будем участвовать в нём. Говорят, надежда умирает последней? Но только не у нас», — посетовала прыгунья с шестом.

«До подачи заявок осталось десять дней, а на нейтральный статус ещё никто даже не подавал»

Впрочем, пессимистичный настрой в понедельник демонстрировали и другие российские легкоатлеты. Так, по мнению Кристины Макаренко, одержавшей победу в беге на 60 м у женщин, на континентальное первенство «никто не поедет».

«До подачи заявок осталось десять дней, а на нейтральный статус ещё никто даже не подавал. Лучше не думать и не надеяться на это, только расстраивать себя», — подчеркнула спортсменка.

В аналогичном виде у мужчин ожидаемую победу одержал главный фаворит Игорь Образцов, обладатель лучшего результата сезона в России (6,57). К сожалению, в ЛФК ЦСКА улучшить его он не сумел, преодолев дистанцию за 6,59 секунды. Но даже с этим временем он не оставил шансов преследователям.

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«Конечно, очень хочется участвовать в международных стартах. Там конкуренция другая, можно показать более быстрые секунды. Когда адреналин за границей бьёт, варианта два: или я очень плохо пробегу, или очень хорошо. Конкуренции чуть-чуть не хватает, хочу побегать с теми, кто быстрее меня, зацепиться за них. В России борюсь сам с собой, с собственными секундами, это сильно затормозило карьеру», — отметил бегун.

А семья Макаренко на одной золотой медали не остановилась. В беге на 60 м с барьерами первое место занял супруг Кристины Артём, который продемонстрировал результат 7,69 секунды. У женщин на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Ксения Лабыгина (8,20).

В беге на 3000 м у женщин победу с результатом 8:45,66 минуты одержала Светлана Аплачкина, которая всего на 0,5 секунды опередила Елену Коробкину. У мужчин же в данном виде первенствовал москвич Владимир Никитин, не оставивший соперникам ни малейших шансов.

Несмотря на общий негативный настрой, в руководстве российского спорта продолжают верить, что отечественные легкоатлеты смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Так, министр спорта Олег Матыцин заявил, что ВФЛА совместно с World Athletics делают для этого всё возможное. По его словам, решение по данному вопросу должно быть принято до 24 февраля.

«Видим, что, несмотря на временную трудность, если можно так назвать приостановление работы Иванова в качестве президента ВФЛА из-за решения CAS, руководство осталось профессиональное. Ирина Привалова пользуется огромным уважением в международном спортивном сообществе, в России. Ей под силу роль лидера на этот период. Будем надеяться, что наши аргументы члены совета WA учтут и примут положительное решение по выступлению отечественных спортсменов в нейтральном статусе на чемпионате Европы», — цитирует Матыцина ТАСС.

В свою очередь, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подчеркнул, что оказавшиеся в подвешенном состоянии российские спортсмены тяжело переживают это.

«Если бы ясность по допуску была в начале сезона, у них бы появилась мотивация. А без мотивации любому тяжело настроиться. Не только спортсменам, но и тренерам сложно работать. Тренеру, на мой взгляд, вдвойне тяжелее, ведь он видит, что атлет в угнетённом состоянии. И психологически тяжело найти подход во время тренировочного процесса, чтобы спортсмен реализовал себя с хорошим результатом», — заявил специалист.

Он также объяснил, почему в Москве высокий результат не показала Ласицкене. Борзаковский считает, что на первенстве страны в помещении это просто не имело никакого смысла.

«Яркий пример тому — её прыжок на 2 м на «Битве полов». Они с тренером сделали определённую работу, чтобы преодолеть эту высоту. Поэтому если появится ясность с поездкой на чемпионат Европы, то она сможет в короткий срок выйти на нужный результат. Я доверяю их тандему — Геннадию Габриляну и Маше — полностью, на 100%. И знаю, что в нужный момент в нужном месте они покажут результат», — подчеркнул тренер.