Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России

Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении в Москве.

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