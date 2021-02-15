Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России

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Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении в Москве.
Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Чемпионка мира 2019 года прыгнула на высоту 4,75 м.

Второе место заняла Полина Кнороз (4,65 м), а тройку лучших замкнула Ольга Муллина (4,55 м).

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении.

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