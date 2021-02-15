Ласицкене: надежда на чемпионат Европы остаётся

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене выразила надежду, что она сможет принять участие в зимнем чемпионате Европы.

«28 февраля у меня будет Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку. Психологически я готовлюсь к нему. Надежда на чемпионат Европы остаётся, потому я не ухожу в отпуск. Шенгенская виза у меня есть. Как только мы её получили, нас сразу закрыли. Теперь лежит без дела», — заявила ТАСС Ласицкене.

Чемпионат Европы в помещении пройдёт с 4 по 7 марта в польской Торуни. Российские спортсмены смогут принять участие в турнире, если до 24 февраля подадут заявку, получив предварительно от World Athletics статусы нейтральных спортсменов (ANA).

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