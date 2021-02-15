Сидорова оценила перспективы допуска российских легкоатлетов на ЧЕ

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова призналась, что не верит в возможность выступить в нынешнем сезоне на чемпионате Европы в помещении.

«Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, что мы поедем на чемпионат Европы в Польшу. Надежда умирает последней? Только не у нас», — сказала Сидорова ТАСС.

Чемпионат Европы в польской Торуни стартует 4 марта. Заявки на участие в соревнованиях можно подать до 24 февраля. Российские легкоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций World Athletics.

Ранее Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России.