Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов допустят на зарубежные старты

Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что отечественных легкоатлетов в ближайшее время допустят до международных стартов.

По его словам, он надеется, что россияне смогут принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио.

«Абсолютно уверен, что в ближайшее время будет принято решение, которое позволит нашим спортсменам, тренерам достойно выступать на международных соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также отметил, что интерес к лёгкой атлетике в стране будет расти.

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в 2015 году, а с января 2020 года россияне не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Ранее в World Athletics оценили работу Петра Иванова на посту президента ВФЛА.