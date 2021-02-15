Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов допустят на зарубежные старты
- РИА Новости
По его словам, он надеется, что россияне смогут принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио.
«Абсолютно уверен, что в ближайшее время будет принято решение, которое позволит нашим спортсменам, тренерам достойно выступать на международных соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он также отметил, что интерес к лёгкой атлетике в стране будет расти.
Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в 2015 году, а с января 2020 года россияне не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
Ранее в World Athletics оценили работу Петра Иванова на посту президента ВФЛА.