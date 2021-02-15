Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов допустят на зарубежные старты

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что отечественных легкоатлетов в ближайшее время допустят до международных стартов.
Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов допустят на зарубежные старты
  • РИА Новости

По его словам, он надеется, что россияне смогут принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио.

«Абсолютно уверен, что в ближайшее время будет принято решение, которое позволит нашим спортсменам, тренерам достойно выступать на международных соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также отметил, что интерес к лёгкой атлетике в стране будет расти.

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в 2015 году, а с января 2020 года россияне не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Ранее в World Athletics оценили работу Петра Иванова на посту президента ВФЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить