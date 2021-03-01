Коу считает, что ВФЛА сможет выполнить поставленные задачи для восстановления

Президент World Athletics Себастьян Коу прокомментировал решение совета World Athletics одобрить план восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Не думаю, что прошла хотя бы неделя за время моего президентства, когда я не отвечал на вопросы о России и нашем виде спорта. Я чрезвычайно благодарен специальной рабочей группе, её экспертам и ВФЛА за создание детальной дорожной карты по восстановлению доверия. Это не конец, а начало долгого пути, в котором ВФЛА предстоит проделать невероятную работу по восстановлению доверия», — приводит слова Коу пресс-служба World Athletics.

Он отметил, что команда, которая сейчас работает в ВФЛА, сможет выполнить поставленные задачи.

«Рабочая группа, опираясь на рекомендации международных экспертов, будет следить за прогрессом и отчитываться перед советом», — добавил Коу.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах.