Глава ОКР высказался о возобновлении выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение совета World Athletics возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.
Глава ОКР высказался о возобновлении выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам
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«Несмотря на то что ВФЛА в последнее время часто подвергалась критике, есть практический результат той работы, которую федерация вела в последние месяцы в тесном взаимодействии с World Athletics, международными экспертами, специалистами ОКР и Министерства спорта», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что для полного восстановления ВФЛА в правах ещё предстоит провести очень много работы.

«Но динамика на данный момент позитивная, что даёт повод для определённого оптимизма», — добавил президент ОКР.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин назвал решение World Athletics важным шагом на пути к восстановлению ВФЛА.

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