Привалова рассчитывает, что Шубенков получит нейтральный статус до конца недели

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала ситуацию со сроками получения бегуном Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для выступлений на летних Олимпийских играх после завершения расследования о нарушении антидопинговых правил.

«Безусловно, решение о том, что Шубенков невиновен, стало для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием. Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено ещё одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка», — приводит слова Приваловой ТАСС.

30-летний легкоатлет подал заявку на получение нейтрального статуса 5 мая. 22 июня стало известно, что Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее менеджер Шубенкова выразил опасения, что атлет может не успеть получить нейтральный статус до ОИ.