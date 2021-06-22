Привалова рассчитывает, что Шубенков получит нейтральный статус до конца недели

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала ситуацию со сроками получения бегуном Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для выступлений на летних Олимпийских играх после завершения расследования о нарушении антидопинговых правил.
Привалова рассчитывает, что Шубенков получит нейтральный статус до конца недели
  • РИА Новости

«Безусловно, решение о том, что Шубенков невиновен, стало для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием. Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено ещё одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка», — приводит слова Приваловой ТАСС.

30-летний легкоатлет подал заявку на получение нейтрального статуса 5 мая. 22 июня стало известно, что Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее менеджер Шубенкова выразил опасения, что атлет может не успеть получить нейтральный статус до ОИ.

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