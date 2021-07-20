Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об Олимпийской деревне в Токио.

«Обустроились хорошо. Еда неплохая, выбор большой. Что касается картонных кроватей, то это лишь со стороны выглядит чем-то смешным и новым. Обычная одноместная кровать с обычным матрасом, в этом плане всё нормально», — цитирует Рублёва ТАСС.

Он также выразил надежду, что успеет адаптироваться и полностью привыкнуть к местным кортам, чтобы стартовать на хорошем уровне.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее оргкомитет ОИ отреагировал на слова вице-президента федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова о «средневековых» условиях в Токио.