Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об Олимпийской деревне в Токио.
Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде
  • Reuters

«Обустроились хорошо. Еда неплохая, выбор большой. Что касается картонных кроватей, то это лишь со стороны выглядит чем-то смешным и новым. Обычная одноместная кровать с обычным матрасом, в этом плане всё нормально», — цитирует Рублёва ТАСС.

Он также выразил надежду, что успеет адаптироваться и полностью привыкнуть к местным кортам, чтобы стартовать на хорошем уровне.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее оргкомитет ОИ отреагировал на слова вице-президента федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова о «средневековых» условиях в Токио.

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