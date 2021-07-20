Оргкомитет ОИ отреагировал на слова Мамедова о «средневековых» условиях в Токио

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Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто прокомментировал критику условий в Олимпийской деревне со стороны вице-президента Федерации фехтования России (ФФР), а также главного тренера российской сборной Ильгара Мамедова.
Оргкомитет ОИ отреагировал на слова Мамедова о «средневековых» условиях в Токио
  • Reuters

«Деревня в первую очередь должна быть удобной для спортсменов и других заинтересованных сторон. Так мы думаем. Что касается нашей Олимпиады, мы считаем, что работаем в соответствии с этими стандартами», — сказал Муто на пресс-конференции.

Он также отметил, что у людей могут быть разные мнения, а оргкомитет хочет их слышать, так как намерен учиться на своих ошибках и прислушиваться к критике.

Мамедов до этого раскритиковал условия жизни спортсменов в Токио, назвав их «настоящим средневековьем».

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможной отмены соревнований.

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