Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заболел коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Чехии (COC), Науш покинул Олимпийскую деревню и был отправлен на самоизоляцию.
Как сообщается, в Чехии обсуждают возможную изоляцию команды.
Отметим, что положительный тест тренера стал третьим для олимпийской сборной Чехии и 72-м среди людей, получивших аккредитацию на Олимпийские игры.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа. Турнир по пляжному волейболу — с 24 июля по 7 августа.
Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможной отмены соревнований.