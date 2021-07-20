Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заболел коронавирусом

Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Симон Науш сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Чехии (COC), Науш покинул Олимпийскую деревню и был отправлен на самоизоляцию.

Как сообщается, в Чехии обсуждают возможную изоляцию команды.

Отметим, что положительный тест тренера стал третьим для олимпийской сборной Чехии и 72-м среди людей, получивших аккредитацию на Олимпийские игры.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа. Турнир по пляжному волейболу — с 24 июля по 7 августа.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможной отмены соревнований.