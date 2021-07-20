FIAS получила полноценное признание от МОК

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Международная федерация самбо (FIAS) была официально признана Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIAS получила полноценное признание от МОК
  • globallookpress.com

По итогам голосования на сессии МОК в Токио вместе с самбо также постоянное признание получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского муай-тая, Международная федерация айсштока, Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга и Всемирная федерация лакросса.

В 2018 году FIAS получила временное признание, а в июне 2021 года исполком МОК рекомендовал федерацию для получения полноценного признания.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр.

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