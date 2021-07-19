Низкие потолки, кровати из картона и тренировки в сауне: в каких условиях живут спортсмены в Олимпийской деревне в Токио

Значительная часть сборной России уже прибыла в Токио перед ОИ-2020. Теннисистка Елена Веснина осталась довольна местной столовой, но была удивлена номерами в Олимпийской деревне. В частности, там не было мыла, а почти двухметровый Карен Хачанов едва поместился в полный рост в ванной. Трёхкратная чемпионка мира по шоссейным велогонкам Аннемик ван Влётен организовала себе тренировочную комнату в сауне, воссоздав жаркие погодные условия, при которых придётся соревноваться. Пока что самым громким инцидентом предолимпийских дней стало исчезновение тяжелоатлета из Уганды, решившего начать новую жизнь в Японии.

Спортсмены со всего мира продолжают прибывать в Токио, где через несколько дней стартуют долгожданные летние Игры. Олимпийская деревня открыла свои двери перед иностранными делегациями, а среди россиян первыми в неё заселилась команда по конному спорту.

Следом в японскую столицу прибыли гребцы, гандболисты, гимнасты, сборные по водному поло, классическому и пляжному волейболу, пловцы, стрелки из лука и теннисисты. Также в делегации присутствуют представители Олимпийского комитета России (ОКР), которые показали, в каких номерах предстоит жить российским атлетам в ближайшие две недели. В блоках по три комнаты есть все удобства, включая два санузла.

«Всё чисто, светло, аккуратно, готово к приёму, всё на своих местах», — рассказал представитель ОКР.

В центре внимания в первые дни функционирования Олимпийской деревни оказались необычные кровати в номерах. Они выполнены из картона и дерева и способны выдержать не более одного человека массой до 200 кг. По словам организаторов, на такой шаг пришлось пойти, чтобы избежать близких контактов между участниками Игр в рамках борьбы с распространением коронавируса. После окончания соревнований предметы мебели будут переработаны.

Комментируя заезд российских спортсменов, президент ОКР Станислав Поздняков отметил значимость мер безопасности, которые придётся соблюдать всем участникам Олимпиады. По его словам, важно не только показать высокие результаты, но и сохранить здоровье.

«Спортсмены, которые приехали сюда, будут заниматься по своему плану. Задача сейчас в том, чтобы акклиматизироваться и начать тренировочный процесс. Что касается собраний, то мы будем собираться по приятным случаям — когда пойдут первые медали. В том числе в целях безопасности, чтобы минимизировать контакты», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

«Удобства» Олимпийской деревни уже успели оценить российские теннисисты. Елена Веснина, заменившая в составе сборной Дарью Касаткину, призналась, что испытала двоякие ощущения, впервые увидев место, где им предстоит жить. Она рассказала, что команда попала в номера лишь спустя шесть часов после прилёта, так как всем прибывшим пришлось сдавать ПЦР-тест и ждать в очереди на заселение.

На этом сюрпризы не закончились. Оказалось, не все помещения рассчитаны на высоких людей, поэтому 198-сантиметровый Карен Хачанов практически упёрся головой в потолок уборной.

«Теперь внимание! Карен Хачанов задаёт вопрос: как он будет мыться в этом душе? И чем вообще? Мыла нет! Зато туалеты фирменные. Во всём ищем позитив», — прокомментировала наглядный ролик Веснина.

В то же время теннисистку порадовал выбор блюд в местной столовой, перед тем как попасть в которую всем посетителям необходимо помыть руки и надеть перчатки.

Однако не всем местная еда пришлась по нраву. Так, представители сборной Южной Кореи запретили употреблять своим спортсменам продукты из японской префектуры Фукусима, где в 2011-м произошла авария на АЭС. В национальном Олимпийском комитете опасаются, что продукты из этого региона могут содержать радиацию, хотя ранее организаторы Игр опровергали этот факт, опубликовав результаты тестов. Для южнокорейских атлетов создадут отдельный пункт питания, в котором будут работать прибывшие в Японию повара и диетологи.

Большинство спортсменов уже успели приноровиться к местным условиям и приступить к тренировкам. А некоторые подошли к подготовке весьма креативно. В дни проведения Олимпиады в Японии ожидается жаркая погода, и, чтобы подготовиться к этим условиям, трёхкратная чемпионка мира по шоссейным велогонкам Аннемик ван Влётен установила тренажёр в сауне, где занимается при температуре 35 °C.

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Но подстраиваться под непростые со всех точек зрения условия приходится не только олимпийцам, но и организаторам. Из-за сложной эпидемиологической обстановки на трибуны не будут допущены зрители. По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, чтобы «спортсмены не чувствовали себя одиноко на аренах», будет использован интершум, записанный на предыдущих Играх. Кроме того, специальные табло будут показывать, сколько болельщиков из разных стран наблюдает за тем или иным соревнованием.

Однако некоторые спортсмены были вынуждены отправиться домой сразу после прибытия в Японию. Шесть польских пловцов по ошибке попали в заявку своей национальной команды, которая должна была состоять из 17, а не 23 человек. «Лишние» атлеты, для которых это стало неприятным сюрпризом, выразили намерение добиться отставки президента Федерации плавания Польши.

Но, пожалуй, самым громким происшествием предолимпийских дней стало исчезновение тяжелоатлета из Уганды. Сначала 20-летний Джулиус Сэкитолеко не появился на ПЦР-тестировании, а затем был исключён из заявки. 20 июля он должен был вернуться домой, но выяснилось, что спортсмен пропал из расположения сборной.

Благодаря записи камер видеонаблюдения стало известно, что Сэкитолеко купил билет на скоростной поезд из Осаки в Нагою, а в номере оставил письмо, в котором жаловался на тяжёлую жизнь в Уганде и сообщал о намерении найти работу в Японии. Полиция продолжает поиски беглеца.

На этом скандальные ситуации не завершились. Делегация из Южной Кореи вывесила на балконах своих номеров в Олимпийской деревне неоднозначные баннеры с цитатой корейского флотоводца Ли Сунсина, жившего в XVI веке и прославившегося победами над японским флотом.

Представители одной из местных правых политических партий обвинили корейцев в антияпонской провокации и потребовали снять плакаты, пригрозив отстранением от Игр. Позднее Бах сообщил, что требование было выполнено.