Парадокс на парадоксе: есть ли у Ефимовой шанс вернуться с Олимпийских игр в Токио с медалью

Обладательница трёх олимпийских наград Лондона и Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова не сумела отобраться на Игры в Токио на своей коронной дистанции — 200 м брассом. Но болельщики по-прежнему считают её едва ли не единственной спортсменкой, способной принести команде награду в женском плавании. В чём заключаются сильные стороны действующей чемпионки мира и что стало её главной ошибкой в текущем сезоне — в материале RT.

Как только в Казани завершился отборочный турнир на Олимпийские игры, главный тренер сборной России Сергей Чепик допустил интересное высказывание в адрес Юлии Ефимовой.

«Когда в 2019-м мы сделали для Юли исключение (она поехала на чемпионат мира несмотря на то, что не прошла отбор. — RT), я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти в Кванджу более молодую спортсменку — Евгению Чикунову. Победа Ефимовой на первенстве планеты сняла все вопросы, но ОИ — совсем другая история. Они проводятся раз в четыре года, спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду за старые заслуги. Я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал», — объяснил специалист.

Тогда же Чепик добавил, сославшись на слова самой Ефимовой, сказанные в одном из интервью, что отец и наставник спортсменки уговаривал её тренировать в олимпийском сезоне 200 метров, а она не захотела.

«Согласитесь, пловец такого уровня просто так не станет отказываться от дистанции, на которой мог бы отобраться на ОИ. Наверное, Юля знает о себе что-то такое, чего не знаем мы», — резюмировал Чепик.

После того, как в первых числах июня Ефимова выиграла несколько стартов в рамках традиционного летнего турнира Mare Nostrum и завершила эту серию победой на двухсотметровке брассом в Барселоне с результатом 2.21,86, стало очевидно, что коронная дистанция всё-таки была в её планах, а разговоры о «недальновидности» отбора вспыхнули с новой силой.

Для руководства команды это был прекрасный момент изменить своё решение относительно участия Юли в Токио на своей основной дистанции. Более того, возможно, главный тренер оказался подспудно готов к тому, чтобы удовлетворить просьбу штаба Ефимовой, и дать Юле шанс стартовать на 200 м. Ждал, что титулованная брассистка как минимум озвучит собственное желание в этом отношении, но, как бы это ни казалось парадоксальным, никаких просьб ни от неё, ни от её тренера не поступило. И вопрос об участии Юли в наиболее выигрышном для себя виде был закрыт окончательно.

Парадокс, но даже это решение можно считать относительным. Спортивная история знает немало примеров, когда спортсмены договаривались друг с другом напрямую, в обход каких бы то ни было преград. Можно вспомнить, например, гимнастический финал Игр-2000 в опорном прыжке, где в заветную восьмёрку по итогам квалификации отобралась Светлана Хоркина и не отобралась Елена Замолодчикова. Но последняя стала олимпийской чемпионкой после того, как Хоркина отдала подруге по команде своё место в финале. Насколько бескорыстным был тот жест, история умалчивает, но это и не главное.

Поэтому теоретически Ефимова вполне может попробовать заполучить право на участие в более выигрышном для себя заплыве. Сейчас Юлю любят противопоставлять Марии Темниковой (именно она составит на двухсотметровке брассом компанию Евгении Чикуновой, отобравшейся на Игры на обеих дистанциях). Но почему бы не допустить, что спортсменка, имеющая достаточно мизерные шансы на медальный успех, не согласится уступить своё место партнёрше по сборной, которая способна взять награду?

Насколько Ефимова готова подняться на пьедестал — другой вопрос. Анализируя олимпийский путь, который начался для неё в 2008-м четвёртым местом на стометровке и пятым — на дистанции 200 м, чемпион Европы Игорь Марченко заметил, что не слишком верит в то, что она сумеет побороться в Токио за медаль. Экс-пловец пояснил: дело не только в возрасте и рейтинге (на текущий момент самая титулованная российская брассистка удерживает на стометровке седьмую позицию, а на дистанции 200 м — четвёртую). А в том, что олимпийский успех — прежде всего точность подводки спортсмена к соревнованиям, то есть — работа тренера.

А Юля уже много лет принимает все решения по своей подготовки самостоятельно. Сама определяет, в каких соревнованиях ей принимать участие, куда именно ехать на тренировочный сбор, нередко ради единственного коммерческого старта улетает на восемь часов в одну сторону, возвращается обратно и тут же летит в противоположную сторону, пересекая пять или шесть часовых поясов. С возрастом подобные стрессы переносятся организмом спортсмена всё хуже и хуже.

К тому же Юля не любит стартовать на одной дистанции три раза подряд. Это касается очень многих спортсменов — никто не желает плыть в полную силу уже в предварительном заплыве. Но в Токио придётся делать именно это и во всех трёх случаях показывать максимум. В идеале — улучшая свой результат от старта к старту.

Марченко, который одно время плавал вместе с Ефимовой у Дэвида Сало в США, заметил ещё одну немаловажную деталь, о которой применительно к Юле никто и никогда не говорил.

«По характеру Юля — флегматик. Таким спортсменам очень важно перед стартом себя хорошенько завести. Как это было перед Играми в Рио, когда на Юлю свалилось какое-то немыслимое количество всевозможных передряг. Уверен, именно поэтому она выходила на старт с совершенно звериными глазами, готовая разорвать всех…», — напомнил чемпион Европы.

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Эти слова очень похожи на правду. В Пекине, где в 16 лет Юля дебютировала на двух дистанциях брассом, ей, по словам тогдашнего наставника Ирины Вятчаниной, просто не хватило опыта, хотя предполагалось, что в обоих видах спортсменка, наверняка, окажется в числе призёров. в 2012-м в Лондоне старту Ефимовой на двухсотметровке предшествовал грандиозный скандал: в связи с внезапной и очень сильной аллергической реакцией, грозящей отёком Квинке, спортсменке потребовалась инъекция запрещённого препарата дексаметазона, на которую никак не удавалось получить разрешение антидопингового комитета МОК (Международного олимпийского комитета), и лишь невероятными усилиями руководителя российского медцентра Сергея Архипова все нужные бумаги вышло получить, и необходимые инъекции были сделаны.

Ну а потом были Игры в Рио, где все наперебой описывали друг другу сложности, с которыми Ефимова столкнулась на заключительном этапе подготовки, хотя на самом деле именно они заставили спортсменку максимально сфокусироваться на испепеляющем желании победить.

Поэтому сейчас остаётся только мечтать о том, чтобы в Токио у Юли появился очередной и очень сильный раздражитель. Который бы заставил её позабыть о собственном возрасте и соперницах, о том, что именно на Олимпиадах ей как-то иезуитски не везёт: ведь даже двойное серебро четырёхлетней давности было вовсе не тем результатом, о котором Ефимова мечтала всю свою сознательную жизнь и, возможно, продолжает мечтать сейчас.

Справится ли? Хочется верить, что да. Ведь главный парадокс Ефимовой заключается в том, что вот уже второй десяток лет ни её болельщикам, ни соперникам так и не удаётся понять, на что на самом деле может быть способна эта спортсменка. Возможно, этого пока не знает даже она сама.