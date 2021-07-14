Пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены из-за нарушения антидопинговых правил
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Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Отмечается, что решение об их отстранении было принято на основании доказательств, предоставленных WADA, полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.
Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее состоялось вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачёва и Сорина.