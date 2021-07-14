Пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены из-за нарушения антидопинговых правил

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Отмечается, что решение об их отстранении было принято на основании доказательств, предоставленных WADA, полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее состоялось вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачёва и Сорина.