Состоялось вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачёва и Сорина

Состоялось вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, слова которого передаёт ТАСС.

Он не уточнил, каков был результат вскрытия проб.

Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на летние Олимпийские игры в Токио из-за выявления в их допинг-пробах, взятых во внесоревновательный период, мельдония.

Ранее сообщалось, что в ФГСР не исключают ошибки с допинг-пробами Моргачёва и Сорина.