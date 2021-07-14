Состоялось вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачёва и Сорина

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Состоялось вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Состоялось вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачёва и Сорина
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, слова которого передаёт ТАСС.

Он не уточнил, каков был результат вскрытия проб.

Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на летние Олимпийские игры в Токио из-за выявления в их допинг-пробах, взятых во внесоревновательный период, мельдония.

Ранее сообщалось, что в ФГСР не исключают ошибки с допинг-пробами Моргачёва и Сорина.

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