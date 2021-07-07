В ФСГР не исключают ошибки с допинг-пробами Моргачёва и Сорина

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин не исключил, что с обнаружением мельдония у гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина перед Олимпиадой могла произойти какая-то ошибка.

«Моргачёв более четверти века занимается академической греблей, для него это пятая Олимпиада должна была быть. Более педантичного и ответственного человека во всех этих вопросах сложно найти у нас. К Моргачёву и Сорину никогда никаких вопросов не было в этом плане, что они вообще могут прикоснуться к этой истории», — цитирует Свирина РИА Новости.

Он также назвал Моргачёва эталоном отношения к своему труду и правилам. По его словам, в федерации считают странным тот факт, что допинг обнаружился через 20 дней после завоевания олимпийской лицензии спортсменами.

«При этом мы ещё не исключаем, что произошла какая-то ошибка. Но мы понимаем, что команда в любом случае должна выступать на Олимпийских играх. Поэтому мы уведомили ОКР и подали запасных спортсменов на участие в ОИ, в срочном порядке оформляем документы для их поездки в Токио», — заявил Свирин.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее глава ФГСР прокомментировал обнаружение мельдония у Моргачёва и Сорина.