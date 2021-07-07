Глава ФГСР прокомментировал обнаружение мельдония у Моргачёва и Сорина

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал исключение гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из состава сборной России на Олимпийские игры в Токио из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.

«Ломаем голову, как мельдоний мог оказаться в их организмах. Разговаривали с ребятами, чего-то необычного не происходило с ними по сравнению с последними годами. В подготовке всё было как обычно. Пока нет ни малейшего предположения, откуда это появилось», — цитирует Свирина РИА Новости.

По его словам, будет проведено тщательное расследование, так как ситуация является катастрофической. Он также заявил, что на данный момент федерация занимается оформлением двух спортсменов в качестве замены.

«Нам очень важно понять, откуда это появилось у наших спортсменов. В ближайшее время вскроем пробу B», — добавил Свирин.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее гребец Павел Сорин высказался о найденном в его организме допинге.