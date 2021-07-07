Глава ФГСР прокомментировал обнаружение мельдония у Моргачёва и Сорина
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«Ломаем голову, как мельдоний мог оказаться в их организмах. Разговаривали с ребятами, чего-то необычного не происходило с ними по сравнению с последними годами. В подготовке всё было как обычно. Пока нет ни малейшего предположения, откуда это появилось», — цитирует Свирина РИА Новости.
По его словам, будет проведено тщательное расследование, так как ситуация является катастрофической. Он также заявил, что на данный момент федерация занимается оформлением двух спортсменов в качестве замены.
«Нам очень важно понять, откуда это появилось у наших спортсменов. В ближайшее время вскроем пробу B», — добавил Свирин.
Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.
Ранее гребец Павел Сорин высказался о найденном в его организме допинге.