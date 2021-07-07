Гребец Сорин высказался о найденном в его организме допинге

Российский гребец Павел Сорин, в организме которого был обнаружен мельдоний перед Олимпиадой в Токио, прокомментировал ситуацию.

«Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест и он был чист. Следовательно, вещество могло попасть только на заключительном сборе в период с 1 по 16 июня. После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лаборатории в Москве и теперь ждём результатов. Если они будут чистые, станем вскрывать пробу «Б». Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно», — цитируют Сорина «Невские новости».

По его словам, спортивное питание проверяется ещё на стадии закупки, а если бы была проблема в нём, то допинг был бы обнаружен у всей сборной, а не у двух человек.

«Значит, это было сделано кем-то искусственно. Разговоры про то, что допинг мог попасть случайно двум спортсменам, — полнейший бред. Мы профессионалы и чётко следим за тем, что попадает в наш организм», — сказал спортсмен.

Он отметил, что его партнёр по команде Никита Моргачёв занимается греблей столько, сколько он живёт, и никогда не был замешан в допинговых скандалах до этого момента.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее в Госдуме прокомментировали обнаружение допинга у российских гребцов перед ОИ в Токио.