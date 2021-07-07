В Госдуме прокомментировали обнаружение допинга у российских гребцов перед ОИ в Токио

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию об исключении гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из состава сборной России на Олимпийские игры в Токио из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.
В Госдуме прокомментировали обнаружение допинга у российских гребцов перед ОИ в Токио
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«Знаю, что спортсмены не сознались в приёме препаратов. Надо дождаться вскрытия второй пробы и провести расследование ситуации. Независимо от того, в каком виде спорта это произошло, все обязаны соблюдать кодекс WADA», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Он также вспомнил о подобной ситуации в кёрлинге, и тогда спортсмен признал наличие препарата в крови, но не признал сознательное применение. По словам парламентария, если у россиян не будет весомых аргументов, то их ждёт четыре года дисквалификации.

«В сегодняшней ситуации это вопиющий факт. Очень неприятная новость. В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар. Мы давно с этим боремся. Зачем это всё делать? Непонятно. Очень надеюсь, что факт сознательного применения не подтвердится. Считанные дни остались до Игр. Остаётся надеяться, что это какая-то ошибка», — сказал депутат.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал позором выявление допинга у российских гребцов перед Олимпиадой.

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