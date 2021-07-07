Губерниев — о выявлении допинга у гребцов перед ОИ: большего позора было трудно ожидать
- РИА Новости
«Я в ужасе. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это всё не добавляет оптимизма при подготовке», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.
Ранее стало известно, что Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на ОИ из-за мельдония.