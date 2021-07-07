Губерниев — о выявлении допинга у гребцов перед ОИ: большего позора было трудно ожидать

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об исключении гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина из состава сборной России на Олимпийские игры в Токио из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.

«Я в ужасе. Куда смотрели спортсмены и врачи? Мне ужасно стыдно. Это полный привет. Большего позора было трудно ожидать. Особенно после того, через что мы прошли перед этой Олимпиадой. Большой привет спортсменам, тренерам и врачам. Это всё не добавляет оптимизма при подготовке», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на ОИ из-за мельдония.