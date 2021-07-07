Гребцы Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на ОИ из-за мельдония

Короткая ссылка
Федерация гребного спорта России (ФГСР) исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачёва и Павла Сорина из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.
Гребцы Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на ОИ из-за мельдония
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По словам президента ФГСР Алексея Свирина, положительный результат дали тесты, взятые во внесоревновательный период.

«Тестирование было проведено 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции и выявило наличие мельдония у Моргачёва и Сорина. Именно поэтому спортсмены остались в Москве и не поехали на сборы в Японию. Сейчас решается вопрос о необходимости вскрытия пробы Б. Идёт разбирательство, мы не можем понять, как мельдоний попал в организм спортсменов», — добавил глава ФГСР.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что на ОИ в Токио поедут 335 российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить