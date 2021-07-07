Гребцы Моргачёв и Сорин исключены из состава сборной на ОИ из-за мельдония

Федерация гребного спорта России (ФГСР) исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачёва и Павла Сорина из-за выявления положительных допинг-проб у спортсменов.

По словам президента ФГСР Алексея Свирина, положительный результат дали тесты, взятые во внесоревновательный период.

«Тестирование было проведено 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции и выявило наличие мельдония у Моргачёва и Сорина. Именно поэтому спортсмены остались в Москве и не поехали на сборы в Японию. Сейчас решается вопрос о необходимости вскрытия пробы Б. Идёт разбирательство, мы не можем понять, как мельдоний попал в организм спортсменов», — добавил глава ФГСР.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что на ОИ в Токио поедут 335 российских спортсменов.