На ОИ в Токио поедут 335 российских спортсменов

Стал известен окончательный состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

Официальный сайт Олимпийского комитета России опубликовал список спортсменов, которые выступят на Играх в Токио.

Список состоит из 335 спортсменов: 150 мужчин и 185 женщин. Большая часть из них представляет Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край, а также Республику Татарстан.

Средний возраст российских олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио, гимнастке Виктории Листуновой, — 16 лет, а самой опытной, представительнице конного спорта Инессе Меркуловой, — 56.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио 23 июля будут нести Олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Ранее был назван состав сборной России по бадминтону на Олимпиаду в Токио.