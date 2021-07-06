Назван состав сборной России по бадминтону на Олимпиаду в Токио

Стал известен состав сборной России по бадминтону на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает пресс-служба Национальной федерации бадминтона России, национальную команду на Олимпийских играх представят Сергей Сирант в мужском одиночном разряде, Евгения Косецкая — в женском одиночном разряде, а также Владимир Иванов и Иван Созонов — в мужском парном разряде.

Отметим, что из-за отмены нескольких турниров на Игры не сумели квалифицироваться Родион Алимов и Алина Давлетова и Екатерина Малькова.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио.