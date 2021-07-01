Назван состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио

Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщила ТАСС главный тренер сборной России Татьяна Покровская, национальную команду на Олимпийских играх в дуэте представят Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, в группе — Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирёва, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Вероника Калинина будет запасной.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по греко-римской борьбе на Олимпиаду в Токио.